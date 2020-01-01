تفاهم روسي إماراتي بشأن الجالية الروسية في الإمارات

جهينة نيوز:

ناقش وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" مع نظيره الإماراتي "عبد الله بن زايد آل نهيان" سبل التعاون في إجلاء المواطنين الروس من الإمارات.

موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم: <خلال المحادثة نوقشت قضايا موضوعية للتعاون الثنائي من أجل استكمال الإجلاء السريع للمواطنين الروس من الإمارات الذين عبروا في هذه الظروف الطارئة بسبب جائحة فيروس كورونا عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم>.

حيث كانت السلطات الإماراتية قد أصدرت يوم أمس تصاريح لشركات الطيران الروسية بإخراج السياح الروس بأقرب وقت ممكن.

هذا وسجلت روسيا لهذا اليوم 196 إصابة جديدة بفيروس في 16 إقليم من أقاليم البلاد، من بينها 157 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1036 إصابة، في 58 إقليما.

المصدر: سبوتنيك