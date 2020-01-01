هبوط حاد للبورصة الأمريكية

جهينة نيوز:

تراجعت مؤشرات البورصة الأمريكية خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد المصابين بفيروس كورونا, لتنهي بذلك المؤشرات الاقتصادية الأمريكية موجة صعود استمرت لمدة 3 أيام.

وانخفض مؤشر "داو جونز الصناعي" في مطلع التعاملات بنسبة 2.9% إلى 21898.47 نقطة، وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 2.82% ليسجّل 2555.87 نقطة، وهبط مؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 3.12% إلى 7554.25 نقطة.

وبدأت المخاوف الاقتصادية تخّيم على نفوس المتعاملين نتيجة الأضرار المحتملة لفيروس كورونا، ولاسيما بعدما تصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد حالات الإصابة بالفيروس والتي بلغت حتى الآن 85762 حالة.