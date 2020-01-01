البنتاغون يعلن عن ثاني وفاة في صفوفه بفعل كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة، عن ثاني حالة وفاة في صفوفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلن "البنتاغون" يوم الأحد عن وفاة أحد متعاقديه بسبب كورونا، وهو أول حالة وفاة من نوعها مرتبطة بالجيش الأمريكي.

وتوفي المتعاقد، الذي كان يقيم في كريستال سيتي بولاية فرجينيا ويعمل لصالح وكالة التعاون الأمني الدفاعي، يوم السبت، وفق ما جاء في بيان صادر عن البنتاغون.

وقال البيان إن الشخص ثبتت إصابته بكوفيد-19 وكان يخضع للعلاج الطبي في مستشفى محلي.

وذكر البيان أن المساحات داخل الوكالة حيث عمل الفرد تم تنظيفها وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مؤكدا أن زملاءه يعملون عن بعد