أوروبا.. كورونا يرفع معدلات الجريمة

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأوروبية "يوروبول" ارتفاع معدلات الجريمة بسرعة خلال فترة تفشي فيروس كورونا الجديد "كوفيد -19".

وحذرت "يوروبول"، في تقرير نشر في لاهاي، الجمعة، من أن المحققين اكتشفوا تزايد حالات الجرائم السيبرانية والاحتيال والسرقة والتزوير.

وقال التقرير إن بيع مواد الحماية المزيفة بما في ذلك الأقنعة والمواد المطهرة والأدوية ازداد بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف أنه تم في الشهر الجاري ضبط نحو 34 ألف قناع مزيف للعمليات الجراحية خلال عمليات للشرطة على مستوى العالم ضد الأدوية المزيفة.

وشملت الأدوية المزيفة الأدوية المضادة للفيروسات، والأدوية المضادة للملاريا كلوروكوين والفيتامينات.

وقالت مديرة "يوروبول" كاثرين دي بول إن هذا أمر غير مقبول، مضيفة: "مثل هذه الأنشطة الإجرامية خلال أزمة صحية يمكن أن تعرض حياة البشر للخطر".

وحذرت "يوروبول" من مجرمي الإنترنت، خاصة أن العديد من الأشخاص يعملون الآن من المنزل، حيث قد تكون بياناتهم واتصال الشبكة أقل أمانا