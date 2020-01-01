وزارة الطاقة السعودية: لا يوجد أي اتصال مع موسكو بشأن اتّفاق "أوبك+"

جهينة نيوز:

أكد أحد مسؤولي وزارة الطاقة السعودية اليوم الجمعة عدم وجود تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول "أوبك+"، وهو اتفاق يهدف لتحقيق توازن في أسواق النفط عبر خفض الإنتاج.

وأوضح المسؤول في تصريح نقلته وكالة "رويترز" أنه لا يوجد أي مفاوضات الآن بين موسكو والرياض حول اتفاقية جديدة في أسواق النفط.

وكان قد صرّح المدير العام للصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة "كيريل دميترييف" في وقت سابق أن اتفاق خفض إنتاج النفط "أوبك+" قد يستأنف إذا انضمت دول أخرى إلى الاتفاق، وأكّد على أهمية وجود تحرك مشترك من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضا في إطار اتفاق "أوبك+".