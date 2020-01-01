برلماني روسي : على الجميع أن يقفوا في هذه الأيام الى جانب إيران

الجمعة, 27 آذار 2020 الساعة 17:20 | سياسة, عالمي

برلماني روسي : على الجميع أن يقفوا في هذه الأيام الى جانب إيران

جهينة نيوز:

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ، أن موسكو بعثت مساعدات الى ايران ، لكن هذه المساعدات لم ترق الى مستوى انتشار فيروس كورونا فيها ، وبالتالي لابد لجميع الدول أن تقف اليوم الى جانب ايران في هذه الأزمة.

واضاف ليونيد سلونسكي في رسالة مصورة اليوم الجمعة ، أنه في الوقت الذي يكتفي فيه الكثير من السياسيين بالتصريحات والخطب وكتابة المقالات فان روسيا تقدم المساعدات للناس ، ومن بين ذلك تزويد ايران باجهزة التنفس الاصطناعي والمضخات والتجهيزات الطبية ، وعلى الاخرين ان يبادروا في هذا المجال ايضا.

واشار سلوتسكي الى ان روسيا قدمت مساعدات مشابهة الى ايطاليا التي تعاني من اصابات كبيرة ووفيات عديدة بسبب فيروس كورونا ، موضحا ان الاتحاد الاوروبي لم يقدم مساعدات لايطاليا في ازمتها الحالية.

وتابع قائلا ، لابد من تجاوز كل انواع الخطر وكل العراقيل الوهمية التي تحكم العلاقات الدولية وتقديم المساعدات دون أي شروط ليبقى الناس علي قيد الحياة


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا