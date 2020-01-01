برلماني روسي : على الجميع أن يقفوا في هذه الأيام الى جانب إيران

جهينة نيوز:

قال رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ، أن موسكو بعثت مساعدات الى ايران ، لكن هذه المساعدات لم ترق الى مستوى انتشار فيروس كورونا فيها ، وبالتالي لابد لجميع الدول أن تقف اليوم الى جانب ايران في هذه الأزمة.

واضاف ليونيد سلونسكي في رسالة مصورة اليوم الجمعة ، أنه في الوقت الذي يكتفي فيه الكثير من السياسيين بالتصريحات والخطب وكتابة المقالات فان روسيا تقدم المساعدات للناس ، ومن بين ذلك تزويد ايران باجهزة التنفس الاصطناعي والمضخات والتجهيزات الطبية ، وعلى الاخرين ان يبادروا في هذا المجال ايضا.

واشار سلوتسكي الى ان روسيا قدمت مساعدات مشابهة الى ايطاليا التي تعاني من اصابات كبيرة ووفيات عديدة بسبب فيروس كورونا ، موضحا ان الاتحاد الاوروبي لم يقدم مساعدات لايطاليا في ازمتها الحالية.

وتابع قائلا ، لابد من تجاوز كل انواع الخطر وكل العراقيل الوهمية التي تحكم العلاقات الدولية وتقديم المساعدات دون أي شروط ليبقى الناس علي قيد الحياة