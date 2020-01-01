العراق يحتجز عدد من الإيرانيين

جهينة نيوز:

احتجزت السلطات العراقية اليوم الجمعة مواطنين إيرانيين قدموا بطريقة غير رسمية على متن 25 سيارة نقل تجارية تحمل مواد غذائية وخضار.

هذا وأعلنت محكمة تحقيق المقدادية التابعة لرئاسة محكمة استئناف محافظة ديالى الاتحادية عن احتجاز السياؤات بما فيها من سائقين و مواد استناداً إلى أحكام المادة 194 من لوائح محلس القضاء العراقي.

وكان العراق قد أعلن في 14 آذار الجاري عن استمرار إغلاق التبادل التجاري عبر منافذه البرية، مع جارتيه إيران والكويت، حتى إشعار آخر، استناداً إلى توجيهات اللجنة المؤلفة من مجلس الوزراء بالرقم 64 لعام 2020، والمعنية بوضع آلية لغلق المنافذ الحدودية، وتنظيم عملية التبادل التجاري للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

المصدر: سبوتنيك