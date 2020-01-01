اقتسام أجهزة التنفس في نيويورك.. واقع يفرضه كورونا

جهينة نيوز:

أعلن حاكم ولاية نيويورك "أندرو كومو" أنه أصبح بالإمكان اقتسام أجهزة التنفس بين مرضى فيروس كورونا، في خطوة يمكن أن تساعد الولاية على الاستفادة بشكل أفضل من معداتها التي تشهد نقصا في أجهزة التنفس، على حد تعبيره، واصفاً التقنية ب" الغير مثالية، ولكنها عملية وقابلة للتطبيق"، وذلك بعد قيام إحدى مستشفيات الولاية بتطوير آلية تمكن من اقتسام جهاز التنفس الاصططناعي بين مريضين.

وقال كومو في تصريحات نقلها موقع بي بي سي الأمريكي إن اقتسام جهاز التنفس الاصطناعي قد يكون ضروريا بالنظر إلى بعض التوقعات التي تشير إلى أن الدولة قد تحتاج إلى ما يصل إلى 30 ألف جهاز في الأسابيع المقبلة.

هذا وتشهد نيويورك أكبر عدد من الوفيات والمصابين بالمرض على مستوى البلاد، حيث سجّلت أكثر من 430 حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد، إضافةً إلى نحو 39 ألف مصاب.