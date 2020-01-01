تساؤلات حول انتقال فيروس كورونا عبر الطعام..!؟

جهينة نيوز:

قال اختصاصي سلامة الأغذية في جامعة ولاية نورث كارولينا، بنجامين تشابمان: «ليس لدينا أي دليل على أنّ المواد الغذائية هي مصدر للمرض من كورونا». ووفق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يبدو أنّ المرض ينتشر بشكل رئيس من شخص لآخر من خلال جزيئات الفيروس، التي تنتشر عند السعال أو العطس. وفي حين أنّ «كورونا» يمكن أن ينتقل نظرياً عن طريق لمس سطح ملوّث، ثم لمس الأنف أو الفم أو العينين، لا يُعتقد أنّ هذا هو الوضع الأساسي لانتقال العدوى

وهناك أيضاً العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل هذا الفيروس عبر الطعام أقل احتمالية: فمن شأن إجراءات سلامة الغذاء المعمول بها بالفعل لمنع الأمراض المنقولة بالغذاء، مثل غسل اليدين المتكرر وتنظيف الأسطح والأواني وطهي الطعام على درجة الحرارة المناسبة، أن تُقلّل من انتقال أي جزيئات من الفيروس عبر الطعام.

وكشفت مراكز العلوم التي تخدم المصلحة العامة، أنّ الفيروس لا يمكنه البقاء على قيد الحياة لأسابيع على الأسطح، وهي سِمة من سِمات الفيروسات الأخرى المنقولة بالغذاء مثل «نوروفيروس». وعلى عكس البكتيريا، لا يمكن للفيروسات أن تنمو داخل الطعام، لذلك من المتوقع أن تتضاءل كمية الفيروس في الطعام مع الوقت، بدلاً من النمو.

ومن الناحية النظرية، لا ينبغي لهذا النوع من الفيروسات البقاء على قيد الحياة في المعدة، حيث تكون الحموضة عالية. ومع ذلك، فإنّ مدى إمكانية إصابة الناس بالعدوى عن طريق لمس أفواههم، أو تناول طعام ملوّث، غير واضح.