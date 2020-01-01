بيدرو يعلن رحيله عن تشيلسي مع نهاية الموسم الجاري

جهينة نيوز:

أعلن الإسبانى بيدرو رودريغيز جناح نادي تشيلسى الإنجليزي أمس الخميس، أنه سيرحل عن صفوف "البلوز" مع نهاية الموسم الحالي.

وقال الدولي الإسباني السابق لوسائل الإعلام، إنه سيرحل عن تشيلسى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التفكير في الوقت الحالى في مستقبله الكروى في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف بيدرو: "بالنسبة لفيروس كورونا، تحدثت مع جوردي ألبا (زميله السابق في برشلونة) عن الأوضاع في إسبانيا التي قد تكون وجهتي المقبلة".

واختتم: "لم أتمكن من السفر ورؤية أطفالي، أتيحت لي الفرصة لأكون معهم (في إسبانيا)، ولكن لم أستطع السفر".

وكان بيدرو البالغ 32 عاما، انضم إلى صفوف نادي تشيلسي في العام 2015 قادما من برشلونة مقابل 21 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 201 مباراة مع "البلوز"، وتوج معه ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

تجدر الإشارة إلى أن المنافسات في الدوري الإنجليزي متوقفة حاليا بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا.