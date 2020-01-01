واشنطن تعرض 15 مليون دولار مقابل اعتقال رئيس فنزويلا!

حهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية امس الخميس عن مكافآت لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال أو إدانة عدد من المسؤولين الفنزويليين، بمن فيهم الرئيس نيكولاس مادورو الذي تسعى واشنطن للإطاحة به من السلطة.

وقالت الوزارة في بيان: "الوزارة تعرض ما يصل إلى 15 مليون دولار مكافأة لأي معلومات تتعلق بنيكولاس مادورو".

وحسب سكاي نيوز عربية تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأميركية اتهامات بحق مادورو وآخرين تتعلق بالمخدرات، وما يتصل بها من أعمال إرهاب.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في البيان، إن "الشعب الفنزويلي يستحق حكومة شفافة، ومسؤولة، واسعة التمثيل، تخدم احتياجات الشعب، ولا تخون ثقته عبر توظيف مسؤولين ضالعين في أنشطة تهريب مخدرات غير مشروعة".

وقال مسؤولون أميركيون إن مادورو يتزعم مجموعة تهريب كوكايين تدعى "كارتل الشمس" تشمل سياسيين كبار، وأعضاء في الجيش الفنزويلي والقضاء.

وأوضح وزير العدل بيل بار أنهم شحنوا 200 إلى 250 طن من الكوكايين إلى خارج البلاد، تحت حماية الحكومة الفنزويلية.