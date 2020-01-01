البطالة الأمريكية تسجل رقما قياسيا متجاوزة 3 ملايين طلب

جهينة نيوز

بلغ عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة مستوى قياسيا يزيد عن 3 ملايين الأسبوع الماضي وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

ويعود سبب ارتفاع الطلبات للإجراءات الصارمة التي تم إعلانها لاحتواء جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة، والتي وضعت البلاد في حالة توقف مفاجئة، مما أطلق العنان لموجة من تسريح العاملين من المرجح أنها وضعت نهاية لأطول ازدهار في التوظيف في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية الخميس، إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 3.28 مليون طلب خلال الأسبوع الماضي من مستوى 282 ألف طلب في الأسبوع الذي سبقه، والرقم الجديد يزيد عن مستوى قياسي سجل في 1982 حينها بلغ عدد الطلبات 695 ألفا.

وفاق الرقم الجديد توقعات المحللين، الذين توقعوا ارتفاع الطلبات إلى مليون طلب.