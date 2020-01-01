ترامب بعد اتصال مع نظيره الصيني: "نعمل معا بشكل وثيق"

جهينة نيوز:

لفت الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "أنّني انتهيت للتو من محادثة جيّدة للغاية مع الرئيس ​الصين​ي ​شي جينبينغ​".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا ناقشنا بتفصيل كبير موضوع فيروس "كورونا"، الّذي يدمّر أجزاء كبيرة من كوكبنا"، مركّزًا على أنّ "الصين مرّت بالكثير وطورّت معرفة كبيرة عن الفيروس"، مؤكّدًا "أنّنا نعمل معًا بشكل وثيق. الكثير من الإحترام".

وكان قد أشار ترامب في وقت سابق أمس الخميس، إلى أنّه سيجري اتصالًا بنظيره الصيني، وأشاد بتعامل الأخير مع أزمة "كورونا"، رغم اتهامه للدولة بعدم التعامل بالشفافيّة الكاملة بشأن الفيروس