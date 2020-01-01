الصين: إغلاق الحدود مع الخارج بالتزامن مع تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات في ​الصين​ اليوم، تسجيل 55 إصابة بوباء "​كوفيد 19​" بينها 54 "مستوردة" من الخارج، في وقت تستعد فيه البلاد إلى إغلاق حدودها موقتا وخفض عدد رحلاتها الدولية بشكل كبير.

وللمرة الأولى منذ ثلاثة أيام، سجلت حالة إصابة محلية في شرق البلاد، بحسب الحصيلة الرسمية.

وسجلت خمس ​وفيات​ في مقاطعة هوباي التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى، ووضعت تحت الحجر منذ كانون الثاني الماضي. وبدأ تخفيف القيود تدريجيا في هذه المقاطعة منذ الأربعاء.

ويدخل التدبير حيز التنفيذ السبت ​الساعة​ 00،00 (الجمعة 00،16 ت غ). ويمنع بموجب القيود ​الجديدة​على السياح والأجانب المقيمين في الصين لكن المتواجدين خارجها حاليا دخول البلاد. ويبدو أن الإجراء لا يشمل المسافرين من أجل الأعمال.

واعتبارا من الأحد، لا يمكن لأي شركة صينية أن تقوم إلا برحلة خارجية واحدة في اليوم من الصين نحو بلد آخر. ولا يمكن للشركات الأجنبية في المقابل أن تسير إلا رحلة واحدة أسبوعيا إلى الصين.