تخريج 124 شخصاً من مركز الحجر الصحي بفندق المطار بعد ظهور نتائج تحاليلهم سلبية

جهينة نيوز:

أعلن مدير صحة ريف دمشق الدكتور ياسين نعنوس تخريج 124 شخصا من مركز الحجر الصحي في فندق مطار دمشق الدولي حتى الآن بعد أن أظهرت نتائج تحاليل المسحات الخاصة بفيروس كورونا عدم إصابتهم بالفيروس.

وأوضح الدكتور نعنوس أن 94 شخصاً ظهرت نتائج تحاليلهم سلبية أي غير مصابين بالفيروس غادروا مركز الحجر الصحي بفندق مطار دمشق الدولي على أن تتم متابعة أوضاعهم الصحية عبر فرق التواصل الصحي في أماكن إقامتهم ليرتفع عدد الأشخاص الذين غادروا المركز إلى 124 شخصا.

وأشار نعنوس إلى أن الأشخاص الثلاثة الذين أظهرت نتائج تحاليلهم أمس إصابتهم بالفيروس لا يزالون بالحجر الصحي بالفندق بعزل كامل ووضعهم جيد حيث لم تظهر عليهم حتى الآن أي أعراض مبينا أن الفريق الطبي في المركز يتابع حالتهم الصحية ويقدم الخدمات الطبية اللازمة لهم.

ولفت نعنوس إلى أن نتائج المسحات الباقية وهي لـ 11 شخصا ستظهر من المخبر المرجعي بوزارة الصحة قريبا.

يشار إلى أن وزارة الصحة وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وضعت في السابع عشر من الشهر الجاري 138 شخصا بالحجر الصحي بفندق مطار دمشق الدولي كانوا قد قدموا من بلدان سجلت حالات إصابة بالفيروس.

وكانت الوزارة أكدت في بيان لها اليوم أن الوضع الصحي للأشخاص المصابين بفيروس كورونا مستقر وأنهم يخضعون للإشراف الطبى المباشر وأنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن وفاة إحدى هذه الحالات داعية المواطنين إلى عدم تناول الشائعات وعدم تناقل الأخبار غير الموثوقة التي تهدف إلى إثارة الهلع والخوف وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة فقط.