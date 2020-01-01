أبراج الجمعة 27 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص

مولود 27 -3: شخص لديه قدرة مدهشة على التعامل مع كل الناس.. يحب التنقل ولديه ذوق جميل ويكون غريباً أحياناً.. يحب الطبيعة ويرد الإساءة بأضعفاها وإذا نجح بالتحرر منها تطارده كالساحرات.. عاشق يتمتع بشخصية نادرة ويمثل نحموذجاً يحلم به معزم الناس.. ينال تقديراً في الحياة ويقوم بكل مسوؤلياته على أتم وجه.

هذا العام هناك انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة.. نجاح باهر ومساعدات وتنقلات وورشات عمل وسرعة.. يلطف الأجواء لأن السنة تشجعه على ارتفاع الحظوظ بشكل كبير. البعض قد يسجل في نادي رياضي والبعض ورشة عمل جديدة.. حظاً سعيداً للجميع.

الحمل:

أجواء فيها مفاجأت وانفراج على الصعيد المالي مكافأة أو دين وأجواء رقيقة تلمسها بشكل واضح.. كن مطمئناً على سير عملياتك.. اليوم موهبة وجمع مال وصرف.

الثور:

القمر في برجك هذا يعني أنك تحقق أحلامك وتكوّن صداقات وتصمد وقد تكون مرتجلاً، وتبرع في تصليح الأخطاء.. الطاقة لك ويوم ترعف فيه بر الأمان وفيه حسم القضايا لك.

الجوزاء:

لاتتفرد برأيك وانتبه من طيش أو تسرع ولاتغامر من دون حساب واجعل أعمالك جماعية وبعيدة عن الارتجال.. اليوم قادر على الاقناع لكن بقليل من الهدوء.. انتبه من التضليل واحرص على أغراضك من الضياع كالمفاتيح والجوال.. تفتح صفحة جديدة عندما يصل القمر إلى برجك...انتبه هناك شي يتعلق بالنميمة أو المعاتبات.

السرطان:

حيوية عالية وعمل ولقاءات وتحضير لمشروع يرى النور قريباً.. تتحدى المعاكسات.. دعوات وصدقات وروابط جديدة.. اليوم للنشاط والمعارف والصداقات.

الأسد:

تعب ومصاعب.. فكّر بنفسك وحاول حل مشكلاتك العملية والاجتماعية.. قد تكون الأنظار مسلطة عليك وتجلب لك المؤامرات والانتقادات.. حافظ على صورتك الجميلة وانتبه لصحتك ولعاطفتك قد يكون هناك تقلب.. انتبه هناك مراحل فيها تطورات يجب العد إلى العشرة قبل البدء بها لأنك داخل نطاق العملية العشرية التي فيها تعب وتعامل مع الغرباء.

العذراء:

المؤشرات تدفعك للنجاح .. لاتسويف بل نشاط فائض وسرعة وازدحام .. نهار فيه تاثيرات ودعم ممتاز.. سفر وأوراق ومعاملات ومشوار وتجربة جديدة.. توسيع نطاق عملك لذلك استغل الوقت الجدي.. الحظ دولاب اليوم.

الميزان:

تحسن بسيط بالأمور المالية المشتركة.. قد تجد تأخيراً في المعاملات المالية.. سهر وفرص تتطلب القدرة على التحمل والتخلص من كل مالا يخدم مصالحك.. اليوم الأحداث متسارعة وتجد وقتاً للراحة والشعور بالتغيرات التي تحصل بسبب بعض الاستحاقات والأمور الاستشفائية التي تظهر عندك.

العقرب:

يحمل لك اليوم تعاطفاً وتناغماً ومصالحة.. مشاعرك دقيقة اليوم لأنه مناسب لبحث الأمور مع الشركاء.. تعزز علاقاتك الجديدة وتلتقي من يلفت اهتمامك.. ابق متسامحاً ونشّط عواطفك.. انتبه من مخالفة قانونية ولاتكون أنانياً.

القوس:

تقوم بحركة بنّاءة وتظهر قوة ومهارة .. جرّب طلب المساعدة وتلطيف الأجواء.. انتبه من الوقوع ضحية المحتالين. أدخل عنصر المرح والحماس والتغذية.. وضع حداً للتساؤلات وناقش بوضوح لأن العمل بانتظارك اليوم.

الجدي:

تدعمك مواقع النجوم.. تصالحات ويوم إيجابي ومثمر ونجاح ونتائج جيدة وتختفي التوترات وينشرح صدرك وقد تقوم بتغغيرات في المنزل وخبر يخص الأولاد.. يوم علاقات اجتماعية جيدة لك.

الدلو:

لاوقت للشعور بالملل أو التعب بسبب الأحداث المتسارعة وقد لاتجد وقت للراحة لأن المسؤوليات تتوالى عليك بسرعة وتصليحات وأعطال ويجب أن تتحلى بالتنظيم والحنكة.. ارتياح نفسي وثقة لكن العمل كثير .. انتبه على صحتك وحاذر من المشكلات والعراقيل.. قد تلتقي بمن يلفت انتباهك بمشروع عائلي أو مهني.

الحوت:

تتصرف بطريقة حكيمة وتسيطر على النقاشات وتطلق وجهات نظر تثير الإعجاب. اتصالات وتجد الأمان مع العائلة والجيران.. يطمئن بالك... يوم مناسب للتخلص من كل مالايخدم مصالحك.. الحركة عنوانك يومك.