السلطات الفرنسية تسمح باستخدام "الكلوروكين" لعلاج مرضى فيروس كورونا

الجمعة, 27 آذار 2020 الساعة 00:58 | منوعات, صحة

السلطات الفرنسية تسمح باستخدام

جهينة نيوز:

وقع رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ووزير الصحة أوليفييه فيران، على قرار صدر اليوم الخميس، يسمح بوصف دواء "الكلوروكين" للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

و يذكر ان دواء الكلوكوين يستخدم لمكافحة مرض الملاريا و اعلن عنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

وجاء في القرار أن الدواء المذكور "يمكن وصفه وإعطاؤه للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد تحت مسؤولية الطبيب، في مؤسسات الرعاية الصحية التي توفر لهم الرعاية".

من جهته، شكر مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا البروفسور ديدييه راؤول الحكومة الفرنسية على "إصغائها" له، حيث كان أول من طالب بوصف الدواء لمرضى فيروس كورونا، ما تسبب في انقسام وبلبلة وسط علماء وخبراء الصحة.


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