الأردن يعزل محافظة أربد بسبب فيروس كورونا

الجمعة, 27 آذار 2020 الساعة 00:01 | سياسة, عربي

الأردن يعزل محافظة أربد بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت رئاسة الوزراء في الأردن عن عدد من الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وتمثلت الاجراءات المتخذة في "عزل محافظة أربد عن باقي المحافظات بشكل كامل، بحيث لا يسمح بالدخول والخروج لغير المصرح لهم بذلك".

وتأتي هذه الإجراءات "حماية للمناطق الأخرى التي لم يتم الاشتباه بحالات إصابة فيها، بحيث سيتم عزل قصبة أربد والمناطق التابعة لها عن باقي مناطق المحافظة، وهي إيدون وجحفية وسوم الحصن والصريح وحبكة".

من جهته أعلن الجيش الأردني اليوم الخميس توليه حماية محافظة إربد وضمان تطبيق قانون حظر التجول.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا