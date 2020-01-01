نجم رياضي سوري يعلن وقوفه بجانب الشعب لمواجهة فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن نجم المنتخب السوري ونادي أم صلال القطري اللاعب "محمود المواس" دعمه للحكومة السورية في إجراءاتها للتصدي لفيروس كورونا، من خلال تقديم مساعدات لـ 500 عائلة سورية في محافظة حماة .

وقال المواس عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.. أنا اللاعب محمود المواس، أعلن مساندتي لبلدي سورية بكافة الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار فايروس كورونا، وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية أعلن مساندتي ومساعدتي لـ 500 عائلة محتاجة في مدينة حماة، و بإذن الله باقي اللاعبين يعلنون قريباً عن مبادرة كل لاعب في مدينته".

كما دعا المواس المواطنين في سورية لاتباع تعليمات وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين، حيث قال: "جمهورنا الحبيب انتو دائماً السند يلي منركز عليه وكنتو دايماً معنا وقت الحزن قبل الفرح، وبتمنى منكم الالتزام بتعليمات وزاره الصحه ولو انو هالشي صعب شوي لكن الفائدة كبيرة، خليك ببيتك حالياً حتى نكون كلنا سوا عن قريب".