تعميم بشأن من يدخل القطر من معابر غير شرعية

الخميس, 26 آذار 2020 الساعة 23:09 | شؤون محلية, أخبار محلية

تعميم بشأن من يدخل القطر من معابر غير شرعية

جهينة نيوز:

أصدر وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون" تعميم خاص بالمواطنين السوريين الذين دخلوا القطر من المعابر غير الشرعية، وجاء فيه:

"في إطار الخطوات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة " فيروس كورونا " المستجد ( كوفيد ۱۹ ) ، ونظراً للمخاطر الصحية الجسمية التي يحملها الفيروس المذكور ، وتطور انتشاره على المستوى العالمي ، ولضمان الحفاظ على الصحة العامة في جميع أرجاء الجمهورية العربية السورية ، وتوفير أقصى معايير السلامة العامة للمواطنين والمقيمين، يطلب إليكم استلام المواطنين السوريين المضبوطين من الجهات المختصة ( عسكرية ، أمنية ، مدنية . . . إلخ )، بسبب دخولهم إلى الجمهورية العربية السورية من لبنان عبر المعابر غير الشرعية واصطحابهم للفحص الطبي لدى الجهات الصحية المختصة، وإخضاعهم للحجر الصحي المنزلي مدة ( 14 ) يوماً ، للتأكد من عدم إصابتهم بفايروس ( كوفيد ۱۹ )، قادة الوحدات مسؤولون بالذات عن حسن التنفيذ .

يذكر أن السلطات السورية كانت قد أغلقت المعابر الحدودية قبل أيام منعاً لانتشار فايروس كورونا في البلاد.


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