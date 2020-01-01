إطلاق موقع الكتروني خاص لمتابعة آخر المستجدات حول انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً

جهينة نيوز

أطلقت وزارة الإعلام، اليوم موقعاً الكترونياً خاصاً بمتابعة آخر مستجدات فيروس كورونا في سورية والعالم،

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي:

ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الإعلام للتصدي لفيروس كورونا المستجد وبهدف التصدي للشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي دون أدنى محاكمة عقلية لهذه الشائعات قبل تداولها، وحرصاً على إيصال المعلومة الدقيقة والحقيقة إلى الجمهور، أطلقت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الشريط الإخباري الخاص بأخبار كورونا في #سورية والعالم على كافة القنوات التلفزيونية التابعة للهيئة كما أطلقت موقعاً الكترونياً خاصاً للمتابعة اللحظية لآخر الأخبار والمستجدات لانتشار فيروس كورونا المستجد على الرابط

http://www.ortas.online/Covid19

ونوهت الوزارة إلى حملات توعية اقامتها بهدف تقديم الإرشادات والإجراءات التي تساعد في التصدي للفيروس عبر كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والالكترونية والإعلانات الطرقية.