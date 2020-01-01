رغم انتشار كورونا .. واشنطن تفرض عقوبات جديدة على ايران بذريعة ارسال وقود الى سورية

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس عن فرضها عقوبات على 15 شخصية وخمسة كيانات في إيران ضمن إطار ما تسميه واشنطن برنامج "مكافحة الإرهاب".

واتهمت الوزارة في بيان لها الكيانات والأفراد المدرجين على القائمة السوداء بدعم الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له وتقديم مساعدات إلى قوات الحشد الشعبي التي وصفتها واشنطن جماعات مسلحة مدعومة من قبل طهران في العراق، بما فيها "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و هي قوات عسكرية عراقية رسمية منطوية في الحشد الشعبي الذي ساهم في القضاء على داعش.