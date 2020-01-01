حاكم لومبارديا الإيطالية: الحصيلة اليومية للإصابات بكورونا ليست جيدة

جهينة نيوز:

أعلنت سلطات إقليم لومبارديا شمال إيطاليا أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" هناك شهدت ارتفاعا ملموسا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن حاكم لومبارديا، تيليو فونتانا، للصحفيين اليوم الخميس أن الحصيلة الأولية تظهر تسجيل نحو 2.5 ألف إصابة جديدة في الإقليم الإيطالي الأكثر تضررا بالفيروس، مضيفا: "أرقام اليوم ليست جيدة للأسف، وكانت هناك ارتفاع أكبر مقارنة بالأيام السابقة".

يأتي ذلك بعد تسجيل 1643 إصابة جديدة في لومبارديا، وعاصمة إيطاليا المالية ميلانو، أمس وارتفعت حصيلة حصيلة المصابين بذلك إلى أكثر من 32.3 ألف شخص.

المصدر: رويترز