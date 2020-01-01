زاخاروفا تعلق على انتقاد المساعدة الروسية لإيطاليا في مكافحة كورونا

جهينة نيوز

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الانتقادات التي وجهتها صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية للمساعدات المقدمة من روسيا لإيطاليا في مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقالت زاخارفا في حديث لموقع "غازيتا رو" اليوم الخميس: "عندي سؤال بسيط: لماذا استندوا إلى مصادر لم تكشف عن هويتها؟"، فيما تؤكد موسكو أنها لا تتوقع رفع العقوبات المفروضة من قبل إيطاليا في مقابل المساعدات لها، وأن الحملة الروسية إنسانية بحتة وبعيدة عن السياسة.

وكتبت "لا ستامبا" في وقت سابق نقلا عن مصادر لم تسمها أن 80% من المعدات التي أرسلتها روسيا لإيطليا لا تجدي نفعا في مكافحة كورونا، وأن موسكو تحاول "تحقيق مطامع سياسية" عبر تقديم المساعدات.

ووصلت أمس الأربعاء قافلة من المعدات الخاصة مع أخصائيين عسكريين من وزارة الدفاع الروسية إلى مدينة بيرغامو شمالي إيطاليا، حيث حطت في إيطاليا تباعا 15 طائرة شحن عسكري روسية.

وتضم القافلة مجمعا متنقلا لإجراء التحليل والتشخيص، ومعدات تطهير متنقلة عالية الأداء مع مخزون من المطهرات، ومعدات خاصة لتوفير مساعدة مؤهلة للمرضى الخطرين الذين يعانون من عدوى الفيروسات التاجية، إضافة إلى معدات طبية بينها 600 جهاز تنفس اصطناعي.

وتعد إيطاليا واحدة من الدول الأكثر تضررا من فيروس كورونا، حيث بلغ عدد الوفيات 7500 شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل حوالي 75 ألف إصابة.

المصدر: "نوفوستي"