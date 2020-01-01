قمة العشرين تتمخض عن وعود مستقبلية بشأن كورونا

جهينة نيوز

وعدت دول مجموعة العشرين باتخاذ أجراءات جماعية لدعم الاقتصاد العالمي، واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث جاء في البيان الختامي للقمة: <نحن نتعهد ببذل كل ما في وسعنا واستخدام جميع الأدوات السياسية المتاحة للحد من الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الوباء، واستعادة النمو العالمي، والحفاظ على استقرار السوق وتعزيز القدرة على الانتعاش، سنواصل تقديم دعم مالي قوي وواسع النطاق، ومن شأن العمل الجماعي الذي تقوم به مجموعة العشرين أن يعزز من تأثيرها، وأن يضمن التماسك والمساعدة المتبادلة. إن قوة وحجم هذه الاستجابات من شأنها أن تضع الاقتصاد العالمي على قدميه>.

يذكر أن القمة أطلقتها السعودية بشكل طارئ عبر الإنترنت على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، ومن المتوقع أن يتبنى قادتها وثيقة تحدد خطة العمل لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما أن منظموها صرحوا بإن قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب ممثلين عن تسع منظمات دولية، سينضمون إلى الاجتماع الافتراضي، مستقبلاً.

المصدر وكالات