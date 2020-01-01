المصرف الصناعي يؤجل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين

جهينة نيوز:

صرح مدير عام المصرف الصناعي "عمر سيدي" أنه سيتم تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين لمصلحة المصرف خلال الفترة من الشهر الجاري لغاية حزيران إلى بداية تموز القادم دون احتساب أي فوائد تأخير.

ودعا المقترضين من المصرف الراغبين بالاستمرار في تسديد الأقساط المستحقة عليهم إلى مراجعة المصرف وفروعه بالمحافظات، مشيراً إلى أن مجلس إدارة المصرف قرر تأجيل سداد الأقساط المستحقة على المقترضين خلال الفترة المذكورة بهدف تخفيف الأعباء عنهم وتقليل التنقلات والحد من الازدحام في ظل الإجراءات الاحترازية المطبقة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

المصدر: سانا