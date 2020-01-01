بعد أيام من تحديه "كورونا" ولعق المرحاض.. شاب يؤكد إصابته بالفيروس القاتل!

جهينة نيوز:

أكد شاب أمريكي إصابته بكورونا بعد أيام من نشره فيديو وهو يقوم بتحدي الفيروس الخطير، من خلال لعق المرحاض.

ونشر نجم تطبيق "تيك توك" المعروفة باسم لارز، والبالغ من العمر 21 عاما، فيديو له على صفحته في "إنستغرام" وهو طريح الفراش في أحد المستشفيات، مشيرا إلى أنه أصيب بالمرض.

ويأتي ذلك بعد يومين فقط من نشره مقطع فيديو وهو يلعق مرحاض عام كجزء من تحد غريب ومقزز انتشر مؤخرا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت إصابة لارز مرتبطة بالتحدي أن لا.

وحصلت عدة حوادث مماثلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة لشباب يعتبرون نجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للسخرية من الفيروس التاجي وكسب "النفوذ"، بينهم فتاة تدعى أفا لويز وتبلغ من العمر 22 عاما لاقى الفيديو الذي التقطته وهي تلعق المرحاض رواجا كبيرا.

وتم اتهام شاب يبلغ من العمر 26 عاما من ميسوري بالقيام بفعل إرهابي بعد أن قام بتصوير نفسه وهو يلعق صفا من منتجات الزينة في أحد المتاجر.

وقام شاب آخر بتحميل الفيديو على تطبيق "سناب شات"، واتهم بـ "التسبب عن علم في اعتقاد خاطئ أو خوف من وجود حالة تنطوي على خطر على الحياة".

وقالت شرطة وارينتون إنها تلقت شكاوى من جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة المتحدة وإيرلندا وهولندا، وقالت إنها تأخذ هذه المخاوف على محمل الجد.

ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الأمريكيين المصابين إلى ما بعد 55500 حتى بعد ظهر أمس الأربعاء، وفقا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز.

وتسبب الفيروس أيضا في وفاة أكثر من 800 شخص في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: ديلي ميل - RT