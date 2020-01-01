تمديد عقود اللاعبين بسبب كورونا

جهينة نيوز:

كشفت وثيقة داخلية تم تقديمها إلى مجموعة عمل خاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا ضمن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أنه يجب تمديد العقود الحالية للاعبين والمدربين حتى نهاية المواسم المحلية المؤجلة، بسبب تفشي الوباء في جميع أنحاء العالم.

كما أوصت الوثيقة السرية بالسماح بتغيير مواعيد فترات الانتقال وفقا لتواريخ الموسم الجديد، وطالبت الأندية واللاعبين بالتعاون من أجل إيجاد حلول لدفع الأجور خلال فترات التوقف.

يذكر أن العديدمن الأندية واللاعبين من مختلف البلدان الأوروبية بصدد الاتفاق على خصم جزء من الرواتب، طوال فترة التوقف الكروي.

المصدر: رويترز