طلبات إعانة البطالة الأمريكية تقفز لمستوى قياسي

جهينة نيوز:

قفزت طلبات إعانة البطالة الأمريكية لمستوى قياسي حيث زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على الإعانات عن ثلاثة ملايين الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن وزارة العمل الأمريكية قولها اليوم ” إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 28ر3 ملايين طلب في آخر أسبوع من مستوى معدل بلغ 282 ألف طلب في الأسبوع السابق” ما يطيح بالرقم القياسي المسجل سابقاً عند 695 ألفاً في 1982.

وتم وضع إجراءات صارمة لاحتواء فيروس كورونا في البلاد ما أطلق العنان لموجة من تسريح العاملين من المرجح أنها وضعت نهاية لأطول ازدهار في التوظيف بتاريخ الولايات المتحدة.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى مليون لكن تقديراتهم تباينت لتصل إلى أربعة ملايين