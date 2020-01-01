الدوري الإيطالي مستمر، وحلول استكماله قريبة

جهينة نيوز:

أعلن رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم "غابرييلي غرافينا" أنه مصمم على استكمال الموسم الكروي في دوري الدرجة الأولى، حتى لو انتهى في شهر آب المقبل.

وقال غرافينيا في تصريح لإحدى الإذاعات المحلية: <سنقوم بكل ما في وسعنا لإنهاء الدوريات، وإذا اضطررنا سنطلب من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي تمديد الفترة إلى ما بعد 30 يونيو واللعب في تموز وآب إذا لزم الأمر, فمن المبكر التفكير في تاريخ معين، لكن يتوجب علينا أن نحافظ على تفاؤلنا، لا سيما من ناحية صحة الإيطاليين، وعلى أملنا بأن ينتهي هذا الوضع بأسرع وقت ممكن>.

هذا ويعقد اليوم ممثلون عن الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري ونقابة اللاعبين والحكومة اجتماعاً من أجل بحث الأوضاع الحالية للرياضية في ظل انتشار فيروس كورونا في البلاد، ووضع حلول مسستقبلية لواقع الكرة الإيطالية.

المصدر: كادينا سير