كورونا يضرب "الناتو"عبر ليتوانيا

جهينة نيوز:

أصيب نحو 20 عسكري في قوات حلف الناتو المنتشرين في ليتوانيا بفيروس كورونا المستجد.

حيث أكد المتحدث باسم كتيبة الحلف في ليتوانيا النقيب "إيفيرت يان داييلس" اكتشاف إصابة عشرة من عسكريي الكتيبة بالفيروس، وقال: "هناك حالات مؤكدة أخرى أيضا ويبلغ عددها الإجمالي حاليا 20 حالة".

وأضاف المتحدث أن اثنين من العسكريين المصابين هولنديان تم إجلاؤهما إلى بلادهما، دون أن يكشف عن جنسيات المصابين الآخرين.

يذكر أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد فاق ال40 حالة، تم تسجيل حالة وفاة واحدة منها منذ أيام.

المصدر: RT