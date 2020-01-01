اللواء سلامي: تصريحات الأميركيين كذب وخداع

جهينة نيوز:

وصف القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي، تصريحات المسؤولين الأميركيين حول استعدادهم لمساعدة الشعب الإيراني في مكافحة فیروس کورونا بأنها كذب وخداع، معلناً في الوقت ذاته عن استعداد الحرس الثوري لمساعدة الشعب الأميركي إن كان بحاجة لذلك.

وفي تصريح أدلى به للصحفيين، اليوم الخميس، على هامش المناورات العامة للدفاع البيولوجي وعمليات التعقيم للأماكن العامة في المدن، أشار اللواء سلامي إلى أن الأميركيين كانوا أعداءنا على الدوام ولم يريدوا الخير لشعبنا العزيز في أي وقت من الأوقات وقال إنّ الرئيس الأميركي كان قد وصم الشعب الإيراني بالإرهاب وفرض الضغوط والحظر على بلادنا وسعى للإخلال بمعيشة هذا الشعب، لكنه فشل في ذلك.

وأضاف: تصريحات المسؤولين الأميركيين حول مساعدة الشعب الإيراني ليست سوى كذب وخداع، في حين أنّ الأميركيين يعانون هم أنفسهم من تفشي فيروس كورونا وحتى أنهم غير قادرين على الحفاظ على أنفسهم أمام هذه الظاهرة.

وتابع اللواء سلامي: إنني بدوري أقول لهم إن كان الشعب الأميركي بحاجة إلى مساعدة فإننا مستعدون لهذا الأمر، لكننا لسنا بحاجة إلى مساعدتهم، مشيراً إلى إمكانيات الحرس الثوري في إقامة المستشفيات المتنقلة مع كل الأجهزة والمعدات اللازمة لها، لافتاً إلى إقامة 10 مستشفيات متنقلة في المحافظات الأكثر تلوثاً بفيروس كورونا لتكون مكملة للقطاع الصحي في معالجة مرضى كورونا.

وعدّ سلامي مناورات الدفاع البيولوجي مناورات حقيقية للقوة البرية للحرس الثوري استخدمت خلالها إمكانياتها لتعقيم الأماكن الملوثة، مشيراً إلى احتمالات الحرب النووية والكيمياوية والبيولوجية حيث تم الأخذ بالحسبان إمكانيات ومعدات جيدة في هذا المجال، ولفت إلى الخبرات المكتسبة في مواجهة الهجمات الكيمياوية خلال فترة الحرب المفروضة (1980-1988)، مضيفاً: نعدّ الحرب البيولوجية أكثر غموضاً بكثير من الحرب الكيمياوية لكننا وفي ضوء الاستفادة من خبرات الدفاع المقدس قمنا بإعداد بنية تحتية جيدة في مواجهة الحرب البيولوجية.