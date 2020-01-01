الزرفي: سنعتمد سياسة لا تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات

جهينة نيوز:

قال رئيس الحكومة العراقية المكلف، عدنان الزرفي، اليوم الخميس، إنه سيعتمد سياسة لا تجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات.

وكتب في تغريدة على حسابه في "تويتر": سنعتمد سیاسة خارجیة قائمة على مبدأ العراق أولاً، والابتعاد عن الصراعات الإقلیمیة والدولیة التي تجعل منه ساحة لتصفیة الحسابات.

وأشار الزرفي إلى أنّ المصالح العراقیة العلیا ستكون ھي البوصلة التي تحدد رسم اتجاھات تلك السياسة.

يذكر أن الزرفي التقى، أمس الأربعاء، سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، وناقش معهم تشكيل الحكومة العراقية والتطورات التي تشهدها المنطقة والعالم.