بالفيديو: بناء مشفى بسعة 3 آلاف سرير في 7 أيام لعلاج مصابي كورونا في ايران

جهينة نيوز

قام رجل الأعمال الإيراني علي أنصاري مالك ببناء مشفى حديث بسعة 3000 سرير في غضون 7 أيام لمحاربة تفشي فيروس كورونا التاجي في البلاد.

ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس، صورا من داخل المشفى، تستعرض الأسرة والتجهيزات والطاقم الطبي المجهز للتعامل مع المرضى المصابين بفيروس كورونا.

​وأعلنت إيران، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي الوفيات لديها إلى 2234 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات إلى 29406 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور للتلفزيون الرسمي، اليوم الخميس، إن 157 شخصا توفوا بسبب فيروس كورونا خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 2234 في حين بلغ عدد الإصابات 29406، بحسب وكالة "رويترز".

​وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصاءات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 475 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات حوالي 21 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 115 ألف شخص.