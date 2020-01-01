بوتين: كلما كانت التدابير المتخذة لمكافحة كورونا أكثر صرامة سنتخلص من الفيروس بشكل أسرع

جهينة نيوز

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا صارمة وفعالة، مشيرا إلى أن ذلك سيساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع.

وقال بوتين خلال لقائه مع رجال الأعمال: "هذه إلاجراءات القسرية مؤقتة. لكنها ستكون أقصر كلما كانت أكثر التدابير المتخذة أكثر فاعلية وصرامة بصراحة لأنها ستساهم في التخلص من الفيروس بشكل أسرع."

كما أعلن بوتين أن المهمة الكبرى في روسيا هي الحفاظ على صحة وحياة المواطنين، لكن من أجل ذلك هناك حاجة إلى موارد اقتصادية لافتا إلى أن هناك مشكلتان تؤثران على الوضع: انهيار سوق النفط والطاقة، وتفشي فيروس كورونا.

وقال بوتين: "لذلك علينا العمل فورا في عدة اتجاهات. بالطبع، المهمة الكبرى، هي الحفاظ على صحة وحياة مواطنينا. لكن من الواضح أيضا، أنه إذا انهار الاقتصاد فلن تكون هناك موارد لتنفيذ هذه المهمة. كل الأمور في الحياة مرتبطة ببعضها".