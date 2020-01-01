الكرملين: قادة مجموعة الـ 20 سيناقشون تأثير وباء كورونا على الاقتصاد العالمي

جهينة نيوز

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القمة الافتراضية لقادة مجموعة الـ 20 ستناقش سبل المضي قدما في تنسيق الجهود لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، ولن تتطرق إلى قضايا تتعلق بالنفط.

وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان قادة مجموعة العشرين سيناقشون الوضع في سوق النفط خلال القمة اليوم الخميس: "موضوع النفط لن تتم مناقشته، بل ستتم مناقشة العواقب الاقتصادية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. أي سيكون الموضوع الرئيسي هو الجهود الدولية لمكافحة فيروس التاجي".

وتعقد اليوم الخميس قمة استثنائية افتراضية لقادة دول مجموعة العشرين التي تتولى السعودية رئاستها الدورية لمناقشة سبل مكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

ووفقا لمنظمي قمة مجموعة العشرين الافتراضية، أن قادة إسبانيا والأردن وسنغافورة وسويسرا، إلى جانب ممثلين عن تسع منظمات دولية، سينضمون إلى الاجتماع الافتراضي.

يذكر أن مجموعة العشرين في 1999، تأسست بهدف تفعيل التعاون لمواجهة الأزمات العالمية، وتضم بلدانها ثلثي عدد سكان العالم، فيما تمثل 90 في المئة من إجمالي الناتج العالمي.

وتضم المجموعة كلا من: الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.