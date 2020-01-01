تسجيل 15 إصابة جديدة في فلسطين وحجر 20 طبيباً

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في بلدة بدو شمال غرب القدس الى 15 حالة مصابة.

وأضاف ملحم: حتى هذا الصباح الحالات سجلت في قرية بدو منذ الليلة الماضية 15 حالة لترتفع حصيلة الإصابات منذ ظهور الوباء إلى 84 حالة في فلسطين من بينها طفلان طفلة 15 عاماً وطفل عمره 12 وأن الإصابات في بدو من مخالطين وأن جميع الذين أصيبوا نقلوا إلى مشفى هوجو شافيز في رام الله للحجر الصحي نحن نمر بمرحلة حاسمة والوباء يلامس مرحلة الخطر وعلينا أن نتوخى درجات الحذر وتحديداً من العمال القادمين من "إسرائيل".

وتابع قائلاً: هناك ٢٠ طبيباً وممرضة والعاملين المساعدين دخلوا في حجر صحي في مشفى رام الله لأنهم خالطوا ابن المصابة من قرية بدو، وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره في فلسطين إلى 84 إصابة، تعافى منها 17 في مدينة بيت لحم، وسجلت حالة وفاة واحدة، مبيناً: هناك تعليمات بتشديد الإجراءات لجهة منع تفشي الوباء وسد الثغرة الذي يدخل منها الوباء وندعو العمال إلى التوقف على الذهاب الى "إسرائيل".