الوكالة الدولية للطاقة: الرياض تسيء لنفسها وروسيا تغامر

جهينة نيوز:

عدّ المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، فتيح بيرول، أن السعودية تسيء لنفسها، فيما تقوم روسيا بمغامرة، في سياق حديثه عن دورهما في هبوط النفط.

وقال بيرول في تصريحات لصحيفة "إيكو": إن التاريخ سيحكم عليهما، مواطنو العالم سيتذكرون أن قوى كبرى لديها سلطة إرساء استقرار الاقتصاد في العديد من الدول في فترة وباء غير مسبوق قررت عدم ممارسة ذلك، مذكّراً بمخاطر حصول زعزعة استقرار في بعض الدول المنتجة.

وأضاف: السعودية التي اختارت إغراق السوق رغم تراجع الطلب مع وباء فيروس كورونا المستجد إنما تسيء إلى نفسها عبر خفض أسعار النفط، لكنها تقوم بذلك لاعتبارات سياسية ودبلوماسية، وروسيا التي رفضت اتفاقات جديدة مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) للحد من الإنتاج، تقوم من جانبها بمغامرة، مستهدفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، لكن هذا الأمر لن ينجح.

وقال: ما إن يستأنف الطلب العالمي على النفط، سترتفع الأسعار، وسيعود النفط الصخري بقوة.

ورأى أنه من أجل الخروج من الأزمة يجب إما حصول انتعاش اقتصادي معمم بعد الوباء لدعم الطلب، وإما التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة لتثبيت استقرار الأسعار.

وتابع: أنا على اتصال منتظم مع الأمين العام لأوبك ووزراء الدول المصدرة. هناك اتصالات غير رسمية، لكن لا شيء ملموساً ظهر حتى الآن.