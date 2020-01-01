ارتفاع عدد مصابي "كورونا" في كيان الاحتلال إلى 2495 بينهم 5 حالات وفاة

جهينة نيوز:

أعلنت وزراة الصحة في كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أن أعداد الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ارتفع إلى 2495 مصابا، وذلك بعد تسجيل 126 إصابة جديدة بالفيروس القاتل خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها إن من بين الحالات 41 إصابة وصفت بـ"الخطيرة"، وذلك حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

واتخذت حكومة الكيان أمس الأربعاء قرارات جديدة في إطار إجراءاتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا. ومن بين الإجراءات الجديدة ألا يبتعد المواطن عن منزله أكثر من 100 متر، وبذلك بات على الإسرائيليين الراغبين في ممارسة رياضة الركض أو المشي أن يفعلوا ذلك في نطاق مئة متر من منازلهم لمدة أسبوع.

وطالبت سلطات الاحتلال الاسرائيليين بالبقاء في منازلهم قدر الإمكان وأغلقت المدارس والعديد من الشركات، مما أدى إلى تسريح أكثر من 500 ألف عامل وموظف حتى الآن، فيما اضطر القطاع الخاص لتقليص عدد المتواجدين في مكان العمل إلى عشرة أشخاص أو ثلث قوة العمل وأعطيت عطلات لأغلب العاملين في القطاع العام.

من جانبه قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "قد نرى آلاف المصابين بفيروس كورونا لدينا ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر". وأعلن أن البلاد "قد تشهد آلاف المصابين بفيروس كورونا المستجد، ومعظمهم ستكون حياتهم بخطر"، مشيرا إلى أنه "في حال لم تشهد إسرائيل أي تحسن بخصوص أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد فلا مفر من إغلاق كامل".