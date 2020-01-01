"السينما في بيتك".. شاهد أحدث الأفلام السورية مجاناً

جهينة نيوز:

أطلقت المؤسسة العامة للسينما مبادرة “السينما في بيتك” التي تتيح مشاهدة عدد من أحدث إنتاجاتها من الأفلام الروائية الطويلة بشكل مجاني عبر منصة فيميو (vimeo).

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وسعياً لنشر الثقافة السينمائية، وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي السينما، خاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

ويشمل العرض الأول فيلمي “أمينة” إخراج أيمن زيدان وبطولة نادين خوري ولينا حوارنة وقاسم ملحو، و”درب السما” إخراج جود سعيد وبطولة أيمن زيدان وصفاء سلطان ومحمد الأحمد.

وحول الهدف من هذه المبادرة قال المدير العام للمؤسسة العامة للسينما مراد شاهين: تجاوباً مع توجيهات الحكومة وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بضرورة الوقاية من الحالة الوبائية المنتشرة في العالم وحرصاً على سلامة المواطنين في سورية وحمايتهم، ورغبة من المؤسسة العامة للسينما بالمساهمة في تسهيل فترة بقاء الناس في بيوتهم، وانطلاقاً من واجبها الوطني تجاه المجتمع السوري في هذه الفترة الزمنية الدقيقة والحرجة، تقوم بعرض أفلامها عبر الانترنيت لإتاحة مشاهدتها أمام جميع فئات المجتمع، رغبة منها بأن تكون الأفلام عاملاً مساعداً ومفيداً للمواطنين وخاصة المهتمين بمتابعة الأفلام السينمائية خلال هذه المرحلة التي يشكل فيها البقاء في البيت حاجة مجتمعية ووطنية مهمة للغاية.

رابط فيلم “أمينة”: https://vimeo.com/380504849

كلمة السر: nadin_zidan

رابط فيلم “درب السما”: https://vimeo.com/380501730

كلمة السر: jooood_said