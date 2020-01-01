الوزير النداف ينصح بالتوجه إلى الأسواق الشعبية للشراء بأسعار أرخص!

جهينة نيوز:

أجاب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عاطف النداف على سؤال «الوطن» حول آلية ضبط الأسواق وسط ارتفاعات كبيرة وغير منطقية في الأسعار، بالتأكيد على أن الوزارة مستمرة بمتابعة الأسواق لضبط الأسعار، وأن دوريات التموين سوف تكون موجودة في كل مكان لمنع التلاعب بالأسعار.

وطمأن الوزير حسبما نقل الوطن اون لاين بأن هناك كميات من المواد الغذائية والخضروات سوف تطرح في صالات السورية للتجارة، بأسعار أقل مما هي عليه في الأسواق، مطالباً المواطنين بالتوجه أيضاً إلى الأسواق الشعبية وسوق الهال لتأمين السلع بأسعار أرخص.

ولفت إلى أنه وخلال أسبوع سيتم تأمين كميات من البطاطا للأسواق، والتي تم التعاقد على استيرادها، وهي بحدود 5 آلاف طن.