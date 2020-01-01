الحوثي يرحب بإعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار بسبب كورونا

جهينة نيوز:

علق القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، اليوم الأربعاء، على إعلان التحالف العربي، تأييده قرار الحكومة اليمنية الموالية للسعودية قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وقال محمد الحوثي، وهو رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن في تغريدة على حسابه في "تويتر": "‏إعلان التحالف القبول بوقف إطلاق النار، وخفض التصعيد، واتخاذ خطوات عملية لبناء الثقة بين الطرفين في الجانب الإنساني والاقتصادي أمر مرحب به".

وأضاف: "ننتظر ترجمته (الإعلان) بالتطبيق العملي".

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات العدوان السعودي ضد اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، صرح أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف تؤيد وتدعم قرار الحكومة اليمنية في قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في اليمن، ومواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)".