اعتقال عالم الأحياء الكيميائية في جامعة هارفارد لتلقيه مليوني دولار من جامعة ووهان الصينية

جهينة نيوز:

اعتقلت السلطات الفيدرالية الأمريكية رئيس قسم الكيمياء والبيولوجيا في جامعة هارفارد، بتهمة الكذب على وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الأموال التي تلقاها من جامعة ووهان الصينية للتكنولوجيا.

وبحسب ادعاءات الحكومة الأمريكية، فإن تشارلز ليبر، رئيس قسم الكيمياء والبيولوجيا في جامعة هارفارد، انتهك القانون الفيدرالي من خلال عدم الكشف عن مشاركته في خطة لتوظيف آلاف المواهب في الصين لوزارة الدفاع، بما في ذلك الأموال التي تلقاها، وفقًا لوثيقة الاتهام.

وقالت جامعة هارفارد في بيان نشر على موقعها: "التهم التي وجهتها الحكومة الأمريكية ضد البروفيسور ليبر خطيرة للغاية، وتتعاون جامعة هارفارد مع السلطات الفيدرالية، بما في ذلك المعاهد الوطنية للصحة، وستبدأ مراجعتها الخاصة لسوء السلوك المزعوم"، بحسب موقع "nationalfile" الأمريكية.

تزعم الوثائق التي قدمها المدّعون الفيدراليون، والتي أدت لاعتقال العالم الأمريكي البارز، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن ليبر كان يتقاضى 50 ألف دولار شهريًا، إلى جانب 158 ألف دولار كنفقات معيشة و1.74 مليون دولار لإنشاء معمل أبحاث في جامعة ووهان الصينية.

وبحسب المزاعم، فقد تم تحويل الأموال باستخدام برنامج "Thousand Talents" الصيني، الذي يعمل على إغراء الخبراء في مجالات العلوم والتكنولوجيا الغربيين وإحضارهم للعمل في الصين، بحسب الموقع.

وفي عام 2011، كتب ليبر مقال في مجلة هارفارد تحدث فيه عن عمله على "الترانزستورات بحجم الفيروس" وتصميم وتوليف أجزاء نانوية تمكنه من بناء أجهزة إلكترونية صغيرة.