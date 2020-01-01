أبراج الخميس 26 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 26-3 يحب النظام ولايحب الوعود والزيف.. شخص جذاب يحب الظهور ويبحث عن الحقيقة وقادر على تغيير آرائه إذا قدمت له الدليل القاطع.. لديه رؤية واضحة.. يحب الريادة والقيادة والزعامة والرياضة .

حظ سعيد، لكن هناك بعض المتاعب في الصحة والعمل، ويجب أن تبذل جهد وخلاف على مال.. وتنقل من مسكن إلى آخر.. اتصالات جديدة وسيارات.. للبعض ارتباط إذا كان الوضع يسمح بذلك.. حظاً سعيداً..

الحمل:

القمر في برجك حتى ساعات بعد الظهر ويشجعك ويشحنك بطاقة إيجابية .. تميز بين الصديق والعدو.. اهتم بنفسك أكثر بانتقال القمر إلى الثور.. رغبة بالكسب والمحافظة على الممتلكات.. مشروع يطرح عليك ادرسه جيداً.. انتبه جيداً.. قد يكون مصروفك أكبر من المدخول لكن هناك هدايا في المساء.

الثور:

ملل في النهار، لكن تتغير الأجواء التي تعيشها بعد الظهر.. القمر لديك وستتحسن أمورك.. تقوم بمحاول للتغيير ومعالجة المسائل بواقعية.. تزداد جاذبيتك بعد الظهر..

الجوزاء:

في بحر النهار أمورك جيدة.. نشاط اجتماعي وتطلب المساعدة.. تقسم نهارك إلى فترتين بعد الظهر.. في المساء انتبه جيداً لصحتك ولا تغامر ولا تدخل في عوالم الماضي والأجواء الحزينة؟؟ الأفضل البقاء في الروتين مساءً.

السرطان:

في الصباح تضاعف جهودك أمام المهمات الكثيرة وتزداد ضمن الإطار المهني.. تحاول إاثبات وجودك في المساء يتحسن الوضع.. اليومان القادمان جيدان وتحقق أمينة عن طريق الرفقة ويقترب منك المخلصون .. معارف جيدة وعزائم ودعوات.

الأسد:

من الصباح تزادد طموحاتك بالعلم وتخف الأحزان وتزداد المعرفة.. مساءً وغداً تقدم صورة إيجابية في العمل والعائلة، لاتعتمد على الآخرين، قد تتعامل مع الغرباء وزيارة طبيب.. حركة ولقاءات واتصال وتعامل مع الغرباء في المساء.

العذراء:

من الصباح لاتنجر وراء مشاعرك لأنها تضعك في أجواء حزينة.. حافظ على هدوئك ونظّم أمورك.. قد يطلب أحدهم مساعدة منك.. الفترة القادمة ممتازة، من الممكن الاهتمام بالثقافة والطلاب وفي المساء حركة وتواصل ومعاملات وأوراق واتصالات إلى مسافة بعيدة.

الميزان:

من الصباح يزداد ضغط العمل وشركاء وانتقادات ولاترد بصورة سلبية كن هادئاً ومتوازناً.. هناك أمور تقودك إلى الذكريات إلى عالم مال مشترك يقدم لك نتائج إيجابية ترضى عنها... تغيير ببعض الأمكنة.

العقرب:

الفترة الصباحية فيها ضغط والتزام مهني.. لاتخبر الآخرين بشؤونك الخاصة.. في المساء تركز على شراكة.. كن مرناً قد تتلقى عرض عمل أو فرصة، لاتتسرع بقراراتك.. هناك شراكة وتراكم مهني وربما عائلي.

القوس:

لاتزال الثقة موجودة في بحر النهار.. لديك طاقة إيجابية تعطيك حظوظاً وتزداد المحبة.. لاتهمل واجباتك واهتم بصحتك لأن القمر سينتقل من برج الحمل غلى الثور.. وقد يبدأ تراكم العمل وتتضارب القرارات مساءً.

الجدي:

نهار فيه مطبات والتزامات عائلية لاتؤجل أعمالك وحاول الانسجام مع العائلة.. العواطف جيدة وتزداد الرغبة في السهر والأحاديث القديمة.. الفترة القادمة فيها نجاح مهني ومعنوي.. الجو والحظ لك في المساء.

الدلو:

حججك الكلامية قوية وأغلب أحاديثك قوية.. اتصالات واحتكاك وأجواء عائلية، لذلك كن مرناً... للبعض هناك تعامل تجاري.. انتبه لصحتك أيضاً.

الحوت:

محظوظ فلا تضيع الفرصة التي تسير إليك.. هناك أمر يتعلق بالأوراق والسفر والاجتماعا بأخوة وأخوات واصدقاء.. المساء لك.. لكن انتبه على مصروفك.. انقتال القمر إلى الثور يجعل الحركة لك... سفر قصير ولقاءات.