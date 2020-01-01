السورية للاتصالات تصدر مجموعة قرارات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

جهينة نيوز

أصدرت (السورية للاتصالات) وبناءً على تعميم بناء على تعميم وزارة الاتصالات والتقانة مجموعة من القرارات في إطار تمكين الإجراءات الاحترازية في كامل مفاصل الجهات التابعة للوزارة وحرصاً على سلامة المواطنين والعاملين، وتنص القرارات على ما يلي:

1- تمديد فترة التحصيل للدورة الهاتفية السادسة لعام 2019 لمدة شهر كامل مع عدم قطع الخدمة عن المشتركين ودون تحميل المشترك اية فوائد او غرامات.

2 الطلب من السادة المشتركين وضع كمامات قبل دخول مراكز الخدمة وتعقيم الأيدي وسيتم منع دخول أي مشترك في حال المخالفة باستثناء كبار السن الذين سيتم تزويدهم بكمامات من قبل المشرفين في مركز الخدمة

3- تستمر أعمال الصيانة وإصلاح أعطال الشبكة في جميع مراكز الخدمة بناء على الشكاوى التي ترد على الرقم /100/.

4- سيتم استقبال طلبات تنفيذ بعض الميزات الهاتفية عبر الرقم /100/ بعد التأكد من أن المتصل هو صاحب العلاقة وورود الاتصال من الرقم الهاتفي الخاص به الذي سيتم تنفيذ الخدمة المطلوبة عليه والميزات هي: (التحويل بأنواعه - الخط الساخن - الانتظار - عدم الإزعاج - نقل المكالمة اثناء سير المكالمة - المؤتمر الثلاثي - رفع سرعة الانترنت الى /2 ميغا/ كحد أقصى)، على أن يراجع صاحب الطلب المركز الهاتفي بعد انتهاء فترة هذه الإجراءات الاحترازية وتقديم طلب أصولي لتثبيت الطلب او يعتبر لاغياً.

وكانت وزارة الاتصالات والتقانة قد أصدرت في وقت سابق عدة قرارات ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، منها إيقاف الدوام في المديريات التابعة، وإيقاف الدوام بشكل كامل في هيئة الاستشعار عن بعد، وتخفيض الدوام إلى 20% فقط من العاملين في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد ووضع جدول للمناوبات اللازمة لضمان سير العمل.