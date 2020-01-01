تحذير أمريكي من كارثة إنسانية قد يتسبب بها فيروس كورونا في سوريا

جهينة نيوز:

حذرت الخارجية الأمريكية في بيان لها السلطات السورية من خطر انتشار فيروس كورونا في سوريا بنطاق كارثي في حال استمرار احتجاز كثير من السجناء المعتقلين، على حد زعمها، معتبرةً أن السلطات السورية تجازف في حال استمرار حملة اعتقالاتها الحالية بتصعيد انتشار الفيروس، ما يعرض حياة السوريين في كل أنحاء البلاد للخطر، لافتةً إلى أنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الشعب السوري، وكذلك المواطنين الأمريكيين المتواجدين في سوريا من التبعات المدمرة لهذا الوباء، عبر توفير مؤسسات محايدة ومستقلة بينها المنظمات الصحية والطبية وإمكانية وصول المساعدات للمحتجزين.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "مورغان أورتاغوس" اليوم الأربعاء: تجدد الولايات المتحدة في ظل التهديدات النابعة عن فيروس كورونا المستجد، دعواتها إلى الحكومة السورية لاتخاذ خطوات دقيقة لحماية مستقبل آلاف المدنيين، بينهم مواطنون أمريكيون، الذين يستمر احتجازهم في سجون مكتظة وظروف غير إنسانية، تعتبر مثل هذه الظروف جو ملائم للانتشار السريع للفيروس الذي قد يؤدي إلى تبعات مدمرة بالنسبة للمحتجزين الأكثر ضعفاً، والذين يعانون من حالة صحية سيئة>.

يذكر أن سوريا تعد من البلدان التي تأخر وصول الفيروس لها، حيث سجلت مؤخراً ٥ حالات إصابة، مع إجراءات احترازية مشددة تقوم بها الحكومة السورية منعاً لتفشّي الوباء.