مبادرة إنسانية من نجم ريال مدريد بخصوص كورونا

جهينة نيوز

أعلن نجم ريال مدريد والمنتخب الإسباني "سيرجيو راموس" رسمياً تعاونه مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لأجل المساعدة على وقف انتشار فيروس كورونا، حيث كشف إلى جانب زملائه في النادي الملكي عن تقديم دعم مالي لأجل توفير عدد من المعدات الضرورية في المستشفيات.

ونقلت صحيفة ماركا عن راموس قوله: <أنا سفير لدى اليونيسيف، ومن خلال المنظمة قمنا بشيء لتقديم المساعدة، منظمة "يونيسيف" ملتزمة بأن تجلب تلك المعدات الطبية وإيصالها يوم الجمعة المقبل, لقد ساهمنا بشكل كبير، والجميع مدعو إلى المساعدة, ولقد قام نادي ريال مدريد بما هو مطلوب حتى يساعد لاعبيه لقد تعامل النادي مع الأمر بشكل جدي منذ اليوم الأول وأرسلنا إلى العزل في منازلنا>.

واعتبر راموس بأن الكرة أمر ثانوي، والجواب عن سؤال متى سنعود هو الأقل أهمية في الوقت الحالي، كما تحدث عن حياته اليومية في ظل العزل الصحي، قائلا إن طفليه يزعجان بعض الشيء عندما يحين وقت النوم, وأنه يحرص مع زوجته على إخبار ابنه البكر سيرجيو بمدى خطورة الوضع من جراء وباء كورونا.

يذكر أن عدة نجوم رياضيين من حول العالم قد تبرعو ببعض أموالهم للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

المصدر: صحيفة ماركا