هل تنقذ كوبا العالم ؟

جهينة نيوز

نشرت مجلة "newsweek"الالكترونية، تقريرا بعنوان " كوبا تستعمل "الدواء العجيب" لمحاربة كورونا حول العالم على الرغم من العقوبات"، تشير فيه الى أن جزيرة كوبا استدعت فريقها الطبي حول العالم، لتوزيع دواء يُعتقد أنه قادر على علاج الفيروس التاجي كورونا.

وأوضحت المجلة خلال تقريرها، أنه تم تطوير هذا الدواء المسمى Interferon Alpha-2B Recombinant (IFNrec)، بشكل مشترك من قبل علماء في كوبا والصين.

وأضافت المجلة، أن جزيرة كوبا استخدمت لأول مرة تقنيات "الإنترفيرون" المتقدمة لعلاج حمى الضنك في الثمانينيات، ووجدت لاحقًا نجاحًا في استخدامها لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وفيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B والتهاب الكبد C وغيرها من الأمراض.

وقال خبير التكنولوجيا الحيوية الكوبي لويس هيريرا مارتينيز ، إن استخدام Interferon Alpha-2B Recombinant "يحد من زيادة الأعداد المصابة والوفيات في المرضى الذين يصلون إلى المراحل المتأخرة من الاصابة بالفيروس، ولذا فهذا العلاج عجيب وسريع، حيث تم وصفه من قبل الصحفيين في كوبا بأنه الدواء العجيب لمعالجة الفيروس التاجي كورونا.

وأكدت العديد من الدراسات الطبية، أن دواء " Interferon Alpha-2B Recombinant" لم يعتمد بعد، ولكنة أثبت فعاليته ضد الفيروسات المشابهة لكورونا، وتم اختياره بين 30 دواءً آخر لعلاج COVID-19 من قبل لجنة الصحة الوطنية الصينية، وستقوم منظمة الصحة العالمية بدراسة إنترفيرون بيتا ، مع ثلاثة أدوية أخرى ، لتحديد فعاليتها ضد الفيروس التاجي الجديد.

و أرسلت كوبا فريق طوارئ صحي مؤلف من 52 فردا إلى إيطاليا، التي تعتبر واحدة من دول العالم الغنية وهذا سادس فريق طبي ترسله كوبا في الآونة الأخيرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا إلى الخارج. وأرسلت هافانا فرقا طبية لحليفتيها فنزويلا ونيكاراغوا، بالإضافة إلى جامايكا وسورينام وغرينادا.