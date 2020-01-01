القوات الفرنسية تنسحب من الأراضي العراقية

جهينة نيوز

أعلن العراق اليوم انسحاب القوات الفرنسية المشاركة ضمن ما يسمى “التحالف الدولي” بقيادة الولايات المتحدة عن كامل الأراضي العراقية وتسلم القوات العراقية إحدى قواعد “التحالف”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن اللواء الركن عبد الكريم خلف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية قوله اليوم إن القوات الفرنسية المنضوية ضمن “التحالف الدولي” انسحبت من الاراضي العراقية فيما أخلى “التحالف” قاعدة القائم الجوية الحدودية وسلمها للقوات العراقية وفقا لاتفاق موقع مع الحكومة العراقية.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في الخامس من كانون الثاني الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات وقيادات عسكرية عراقية وصديقة رفيعة المستوى.

يذكر أن الولايات المتحدة تقود تحالفاً مزعوماً من خارج مجلس الأمن الدولي بذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي يضم الدول المتورطة أصلاً بدعم الإرهاب في سورية والعراق حيث أقر هذا التحالف الاستعراضي بقتله مئات المدنيين جراء الغارات التي ينفذها في البلدين منذ عام 2014