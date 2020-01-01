بريطانيا تغلق مطار لندن ومجلس العموم يعلق أعماله بسبب كورونا

جهينة نيوز

أعلنت بريطانيا إغلاق مطار “لندن سيتي” أمام الرحلات الخاصة والتجارية اعتبارا من مساء اليوم وحتى نهاية نيسان القادم في إطار اجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا في وقت علق فيه مجلس العموم عمله لشهر.

وقالت سلطات المطار كما نقلت رويترز إنه في هذه المرحلة من هذا الوضع السريع وغير المسبوق نعتقد أن اغلاق المطار “هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به من أجل سلامة موظفينا والركاب وكل من يرتبط بالمطار”.

بدوره أعلن مجلس العموم البريطاني تعليق أعماله لنحو شهر بسبب فيروس كورونا المستجد رغم انتقادات المعارضة المطالبة باستمرار عمل النواب “في هذه المرحلة الحرجة”.

وقال وزير الإسكان البريطاني روبرت جنريك إن الحكومة تقدمت بمذكرة لمجلس العموم مقترحة إغلاق المؤسسة أي قبل أسبوع من موعد الإجازة البرلمانية بمناسبة عيد الفصح على أن يستمر ذلك حتى الـ 21 من الشهر القادم معتبرا أن القرار “منطقي انطلاقا من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار الوباء … وعلى البرلمان بالتأكيد ان يكون مثالا يحتذى به”.

وأمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين الماضي بإغلاق عام في أنحاء البلاد لثلاثة أسابيع فيما كانت الجلسات الأخيرة لاستجواب الحكومة عقدت في إطار لجان ثانوية بسبب مرض عدد من النواب أو قرار اتخذه آخرون بعزل انفسهم لعدم مخالطة زملائهم.

وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت أمس ارتفاع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 422 بينما وصل عدد الإصابات إلى 8077.